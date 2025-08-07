Держсекретар США розповів, коли Трамп ухвалить рішення про санкції проти Росії

Рішення про вторинні санкції проти РФ президент США Дональд Трамп ухвалить протягом наступних 24—36 годин. Рішення залежатиме від того, наскільки вдасться просунутися в переговорах найближчими днями. А до остаточного дедлайну, тобто 8 серпня, США працюватимуть над тим, щоб максимально «зблизити» сторони.

Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Рубіо розповів, що «найближчими днями» відбудуться переговори з європейськими союзниками, а також з українцями. Усе для того, щоб зрозуміти, якого прогресу можна досягти.

«І якщо все продовжить розвиватися, з’явиться можливість для зустрічі президента як із Володимиром Путіним, так і з президентом Зеленським — сподіваємося, в недалекому майбутньому», — сказав держсекретар.

Він додав, що після перемовин Стіва Віткоффа та Путіна 6 серпня США краще розуміють те, «за яких умов Росія була б готова припинити війну».

«І вперше, можливо, з моменту початку цієї адміністрації ми маємо конкретні приклади того, чого хоче Росія, щоб завершити війну. Раніше такого не було. Звісно, Україна має вирішальне слово», — сказав держсекретар.

Рубіо наголосив, що наступний етап — це зблизити позицію РФ, України та європейських союзників. Варто «знайти точку дотику між тим, що можуть прийняти українці і що вимагає Росія».

Рубіо каже, що питання територій складне. За його словами «у будь-якій угоді мають бути поступки — як з боку Росії, так і з боку України».

«Це дуже важко. Війна забрала багато життів — Україна заплатила надзвичайно велику ціну. Так само й Росія, але українці постраждали більше. Такі поступки — непрості, особливо якщо потрібно пояснювати їх суспільству. Але одне я можу сказати точно: всі хочуть, щоб війна закінчилася. А от на яких умовах — саме це й найскладніше», — каже держсекретар.

Якщо вийде досягнути компромісу між сторонами, тоді з’явиться можливість для зустрічі Трампа з Путіним і Зеленським, щоби завершити цей процес. Зустріч Трампа з Путіним, а також тристороння зустріч лідерів України, США та РФ залежить від того, як швидко просуватимуться переговори. Якщо позиції не будуть близькі — зустріч лідерів не має сенсу, бо результату не буде.