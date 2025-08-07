Розуміючи, що Росія — це бензоколонка, що імітує країну, Україна бʼє по найдорожчому для неї. Світові медіа про війну 6 серпня

Слова американського сенатора Джона Маккейна, який десять років тому назвав Росію «бензоколонкою, що вдає національну державу», цитує американське видання National Security Journal. У контексті України, згадуючи нещодавні удари українських безпілотників по російських паливних базах і нафтопереробних заводах, автор матеріалу Ройбен Джонсон іронізує, що нарешті в Києві сприйняли слова республіканця всерйоз і бʼють по найдорожчому, що в цієї бензоколонки є.

Серія точних ударів, пише Ройбен, припала на час, коли потреба в пальному в Росії найбільша за рік через сезон збору врожаю. Отже, удари особливо болючі й мають далекосяжні економічні наслідки. Зруйнувавши навіть незначну частину потужностей зараз, можна помітно послабити можливість Росії фінансувати свою загарбницьку війну, пише Джонсон.

Так само найлогічнішими були б санкції проти російського нафтогазового сектора. «Це клептократія, — нагадує видання іншу цитату Маккейна. — Там повно корупції. Існування цієї країни залежить лише від нафти й газу, тож економічні санкції мають велике значення». І накладення Вашингтоном вторинних санкцій на країни, що купують російські енергоносії, теж має значний вплив на логіку дій російського диктатора. Навіть загроза того, що Індія і Китай купуватимуть у Росії менше нафти й газу, штовхає Путіна до посутніх переговорів. Отже, Київ і союзники виявили больову точку, на яку треба тиснути ще і ще — і тоді мир справді може бути близьким, підсумовує автор.

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