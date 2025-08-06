У Грузії на КПП перебувають майже 100 українців, яких депортувала Росія. Що відбувається

У буферній зоні грузинського пункту пропуску «Даріалі» перебувають 96 громадян України, яких депортувала Росія.

Про це «Суспільному» повідомили у пресслужбі МЗС України.

У відомстві розповіли, що з другої половини червня 2025 року РФ активізувала депортацію українців через грузинський пункт пропуску «Даріалі». Це призвело до погіршення гуманітарної ситуації — наразі в буферній зоні перебувають 96 громадян України.

Із червня вдалося організувати виїзд 44 людей. Водночас Росія продовжує масово депортувати українців — у МЗС вважають, що це цілеспрямована операція з боку Москви.

Більшість депортованих — це засуджені громадяни, які спершу відбували покарання на територіях України, пізніше окупованих Росією. Згодом їх примусово вивезли в російські колонії.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають необхідних документів для перетину кордону, а допуск їх на територію країни «становить загрозу».

Молдова теж відмовилася впускати депортованих з Росії українців, які застрягли на грузинському кордоні.

«Ехо Кавказу» пише, що вже 15 українців оголосили голодування. Учасники акції вимагають, щоб до них прибув консул України, щоб їм пояснили причини їх затримання і надали можливість або покинути територію Грузії, або подати заяву на отримання міжнародного захисту.