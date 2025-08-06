У Китаї знову борються з вірусом. Застосовують дрони та гігантських комарів

У південнокитайському місті Фошань ведуть повномасштабну боротьбу з чикунгунією. Це вірусне захворювання, що переноситься комарами та може поширитися по всій країні.

Про це пише The New York Times.

Солдати в масках обприскують парки та вулиці інсектицидами. Для виявлення місць розмноження комарів, задіяли дрони. Дослідники випустили гігантських «слонових комарів», личинки яких полюють на комарів-переносників вірусу, а в міськи ставки запустили тисячі риб, що харчуються комарами.

Вірус чикунгунья рідко буває смертельним, але може спричинити лихоманку у літніх пацієнтів, новонароджених та вже хворих людей. Більшість людей одужують протягом тижня, однак біль у суглобах може тривати місяцями.

За чотири тижні в Китаї цим вірусом заразилися майже 8 тисяч людей, переважно у Фошані. Це найбільший спалах у країні з моменту першого виявлення вірусу в 2008 році. Розмноженню комарів сприяє глобальне підвищення температури, яке призвело до теплішої та більш вологої погоди.

Біля входів до будівель у місті робітники обприскують мешканців засобом від комарів, перш ніж впустити їх всередину. Громадські працівники в червоних жилетах ходять від дверей до дверей, оглядають будинки та наказують виливати будь-яку стоячу воду. Тих, хто не співпрацює, можуть оштрафувати, а в серйозних випадках притягнути до кримінальної відповідальністі за «перешкоджання профілактиці інфекційних захворювань».

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран VCG / Getty Images

За повідомленнями районного комітету в районі Гуйчен, щонайменше пʼятьом домогосподарствам відключили електроенергію за відмову співпрацювати. На популярній платформі соціальних мереж RedNote мешканці повідомляють, що працівники громади наказують їм спорожнити всі ємності з водою, включно з мисками для води їхніх собак. Деякі скаржаться на надмірний контроль з боку поліції.

У Фошані та інших містах провінції Гуандун інфікованих мешканців відправляють до карантинних палат, де вони перебкувають за москітними сітками. Деякі з них сказали, що їм не дали іншого вибору, окрім як звернутися до лікарні власним коштом.

Найекстремальніші заходи, як-от обовʼязковий карантин для інфікованих, не впровадили. Та як показав досвід з політикою «нульової толерантності» до COVID-19, пандемічні заходи Китаю розроблені таким чином, щоб їх за необхідності можна було швидко посилити.

Спалах викликав занепокоєння за кордоном. Центри з контролю та профілактики захворювань США видали туристичне попередження ІІ рівня для Гуандуна — закликають мандрівників уникати укусів комарів і вакцинуватися перед поїздкою.