Дослідження: Самки горил повертаються до давніх подруг навіть після довгої розлуки

Вчені з’ясували, що коли самка горили переходить до нової групи, вона приєднується до знайомої мавпи.

Про це повідомляє ВВС.

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Дослідження, яке тривало 20 років і охоплювало кілька груп горил у Національному парку вулканів у Руанді, показало, що навіть після багаторічної розлуки самки прагнуть відновити стосунки з тими, з ким мали зв’язок у минулому.

Результати, опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society, демонструють, наскільки важливими є стосунки між окремими самками в суспільстві горил.

«Науково я не можу сказати, що це дружба, — пояснила Віктуар Мартіньяк, аспірантка Цюрихського університету. — Але ми бачимо, що ці стосунки між самками дійсно мають велике значення».

Спільно з Фондом Даян Фоссі Віктуар Мартіньяк змогла відстежити переміщення 56 самок гірських горил. Вони вивчали, до яких нових груп ті приєднувалися і чому.

Виявилося, що горили уникають груп, де є самці, з якими вони можуть бути в родинних зв’язках. Також дуже важливою була присутність знайомих самок. Самки тяжіли до «подруг», навіть якщо були розлучені багато років. Часто вони переходили до груп, де були самки, з якими вони виросли, або ті, з ким нещодавно мали соціальні взаємодії.

Мартіньяк пояснює, що самки вкладаються в ці стосунки, бо вони дають важливі соціальні переваги. За її словами, новоприбулі зазвичай опиняються внизу соціальної ієрархії. Місцеві самки можуть бути агресивними, бо бачать у новеньких конкуренток.

Переміщення між групами — ключовий елемент соціальної структури цих тварин. І самці, і самки змінюють групи — іноді неодноразово протягом життя. Це явище, відоме як дисперсія, дозволяє уникати інбридингу, сприяє генетичному різноманіттю та формуванню нових соціальних зв’язків.

Переміщення — важливий соціальний механізм і в людських суспільствах. Дослідження цих процесів у горил, наших близьких родичів, допомагає зрозуміти еволюційні причини такої поведінки.