WP: Трамп прийме лідерів Вірменії та Азербайджану в Білому домі. Хоче досягнути мирної угоди

Президент США Дональд Трамп планує у Білому домі провести зустріч із лідерами Вірменії та Азербайджану — хоче досягнути мирної угоди між двома країнами.
Про це пише The Washington Post із посиланням на двох високопосадовців у Білому домі.
Президент Азербайджану та прем’єр-міністр Вірменії 8 серпня прибудуть до Вашингтону для мирних перемовин за участю президента США.
Один із цих посадовців, з яким говорила WP, заявив, що можливо вже в п’ятницю під час зустрічі з Трампом Вірменія й Азербайджан оголосять про мирну угоду. Про плани ще не оголошували публічно.
Минулого місяця лідери обох країн вже проводили мирні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах, однак тоді угоди так і не підписали, попри заяви чиновників на початку року про підготовлений попередній проєкт домовленостей.
- Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан сперечаються за деякі території, зокрема за Нагірний Карабах, понад століття. Кожна з країн вважає район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії. Після війни 1991—1993 років і підписаної мирної угоди Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.
- 1 січня 2024 року самопроголошена Нагірно-Карабаська Республіка (НКР) припинила своє існування. У вересні 2023 Азербайджан почав останній військовий наступ на цю територію, вже 15 жовтня над колишньою столицею НКР Степанакертом замайорів азербайджанський прапор.
- 13 березня 2025 року Азербайджан та Вірменія погодили текст мирної угоди — обидві сторони підтвердили це, але досі не підписати документ.