На Донеччині військовий РФ розстріляв цивільного — це третій такий випадок за рік

Військовий РФ розстріляв мирного жителя на Донеччині — прокурори розпочали розслідування воєнного злочину.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

В одному з телеграм-каналів зʼявилось відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік ішов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей.

Військовослужбовець армії Росії із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

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Правоохоронці почали розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини. Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.

Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.