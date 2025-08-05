В Італії хочуть посилити контроль за лікуванням трансгендерних підлітків

Уряд Італії схвалив проєкт закону, що посилить контроль за наданням медичної допомоги, пов’язаної з утвердженням гендерної ідентичності для неповнолітніх. Проте він ще має пройти голосування в парламенті. Ця ініціатива викликала хвилю протестів з боку трансгендерних активістів.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт, який уряд ухвалив увечері 4 серпня, регулює застосування таких препаратів, як блокатори статевого дозрівання і гормони, що сприяють фемінізації або маскулінізації, для людей до 18 років з діагностованою гендерною дисфорією.

Згідно з новим законопроєктом, препарати для гендерної афірмації можна буде призначати лише за спеціальними протоколами, які ще має розробити Міністерство охорони здоров’я, а до того моменту — лише після схвалення національного етичного комітету педіатрів.

Уряд заявляє, що закон необхідний для «захисту здоров’я неповнолітніх» та запровадження «ефективного моніторингу даних».

Також планують створити національний реєстр в Італійському агентстві з лікарських засобів, щоб моніторити «правильне використання цих препаратів» і збирати детальні медичні дані про кожну трансгендерну людину, яка проходить лікування.

Проєкт закону ще можуть відхилити або суттєво змінити в парламенті. Але з огляду на стабільну більшість коаліції Мелоні, чий праворадикальний уряд підтримує так звані традиційні сімейні цінності, ймовірність ухвалення закону є високою.