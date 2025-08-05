Вчені розгадали таємницю загибелі понад 5 мільярдів морських зірок

Учені заявляють, що їм нарешті вдалося розкрити таємницю того, що вбило понад 5 мільярдів морських зірок біля узбережжя Тихого океану Північної Америки за десятиліття епідемії.

Про це пише Associated Press.

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Морські зірки зазвичай мають п’ять променів, але деякі види можуть мати до 24. Їхнє забарвлення варіюється від суцільного помаранчевого до строкатих комбінацій помаранчевого, фіолетового, коричневого та зеленого.

Із 2013 року загадкова «хвороба виснаження морських зірок» спричинила масову загибель зірок від Мексики до Аляски. Епідемія знищила понад 20 видів і триває досі. Найбільше постраждала зірка виду Pycnopodia helianthoides, відома як соняшникова морська зірка — вона втратила близько 90% своєї популяції за перші п’ять років епідемії.

Здорові морські зірки мають «пружні промені, що стирчать у різні боки», пояснює морська екологиня, фахівчиня з хвороб океану Алісса Гехман з Інституту Хакай у Британській Колумбії. Але через хворобу зірки покриваються виразками, а згодом їхні промені просто відпадають.

Hakai Institute / Facebook

На виявлення причини хвороби в науковців пішло понад десять років. Ранні дослідження припускали, що причиною може бути вірус, але згодом з’ясувалося, що денсовірус, на який спершу звернули увагу вчені, насправді є нормальним мешканцем організму здорових морських зірок і не пов’язаний із хворобою.

Інші спроби також не дали результату, бо зразки брали з уже мертвих зірок, у яких більше не було целомічної рідини — внутрішньої рідини, що омиває органи.

Але в новому дослідженні детально проаналізували цю целомічну рідину і виявили в ній бактерії Vibrio pectenicida.

Тепер, коли вчені знають причину, у них з’явився шанс втрутитися, щоб урятувати морських зірок. За словами вченої Мелані Прентіс з Інституту Хакай, тепер можна буде перевіряти, які зірки ще залишаються здоровими — і вирішувати, чи переселити їх в інші райони або розводити в неволі, щоб потім відновити популяцію в регіонах, де майже зникли соняшникові морські зірки.

Також учені планують дослідити, чи мають деякі популяції природний імунітет і чи можуть допомогти такі методи, як пробіотики, щоб підвищити опір хворобі.

Це відновлення важливе не лише для зірок, а й для всього тихоокеанського екосередовища, адже здорові зірки поїдають надлишок морських їжаків, наголошують дослідники.