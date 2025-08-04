Сили оборони України атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»

Сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони 3 серпня атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі», що в Краснодарському краї РФ.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На території об’єкта здійнялася сильна пожежа. Відомо, що на летовищі також була армійська авіація російських загарбників.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України», — наголосили у Генштабі.