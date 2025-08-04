Країни ОПЕК+ вшосте поспіль домовилися збільшити видобуток нафти. Як зреагував ринок

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) 3 серпня знову погодилися збільшити видобуток нафти — цього разу на 547 тисяч барелів на добу у вересні. Це ще одне з кількох поспіль рішень пришвидшити збільшення обсягів, щоб повернути свою частку на ринку на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні через Росію. Наступного дня після рішення ціни на нафту дещо знизилися.



Про це пише Reuters.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Вісім країн-членів ОПЕК+ провели коротку онлайн-зустріч, яка відбулася на тлі посиленого тиску США на Індію, щоб та припинила купувати російську нафту. Це частина зусиль Вашингтону, щоб змусити Росію погодитися на переговори з Україною. Президент Дональд Трамп поставив РФ дедлайн 8 серпня — якщо до того часу не буде припинення вогню, то США введуть санкції.

Роками ОПЕК+ зменшувала видобуток нафти, щоб підтримувати високі та стабільні ціни на ринку. Але цього року взяла інший курс, щоб повернути частку на ринку — частково через заклики Трампа наростити виробництво. Вісім країн почали поступово збільшувати видобуток із квітня: спочатку на 138 тисяч барелів, потім по 411 тисяч у травні, червні та липні, 548 тисяч у серпні.

Нове рішення означає, що ОПЕК+ повністю та раніше, ніж планувалося, скасовує найбільше скорочення видобутку. До того ж ОАЕ отримали окреме збільшення квоти — тобто країна може видобувати більше нафти, ніж раніше. Загалом йдеться про зростання обсягів на 2,5 мільйона барелів на добу — це близько 2,4% від світового попиту.

У своїй заяві після зустрічі організація пояснила рішення гарною економічною ситуацією і низькими запасами нафти.

Аналітик Rystad Energy і колишній представник ОПЕК Хорхе Леон вважає, що ОПЕК+ пройшла перше випробування — повністю скасувавши найбільше скорочення без різкого падіння цін. Але, за його словами, наступний виклик буде ще складнішим — вирішити, коли й як зняти інші обмеження на 1,66 мільйона барелів на добу, враховуючи політичну ситуацію і необхідність зберігати єдність усередині групи. Нині ці скорочення діють до кінця 2026 року.

Проте попри регулярне зростання видобутку впродовж кількох місяців, ціни залишаються високими: 1 серпня барель Brent коштував майже $70 — проти приблизно $58 у квітні. Цьому сприяє сезонне зростання попиту.

Ціни на нафту дещо впали 4 серпня після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні. Ф’ючерси на нафту Brent впали на 40 центів — до 69,27 $. Американська WTI знизилася на 37 центів до 66,96 $ за барель.

Наступну зустріч вісім країн проведуть 7 вересня. Саме тоді обговорять повернення ще одного рівня скорочень обсягом 1,65 мільйона барелів на добу. Окрім добровільного скорочення на 1,65 мільйона барелів від восьми країн, діє ще одне — на 2 мільйони барелів — для всіх членів ОПЕК+. Воно також триватиме до кінця 2026 року.

Аналітик UBS Джованні Стауново каже, що ринок поки добре справляється з додатковими обсягами — зокрема завдяки активному накопиченню запасів у Китаї. Уся увага тепер — до рішення Трампа щодо Росії, на яке очікують 8 серпня.