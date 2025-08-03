Зеленський ввів санкції проти капітанів російського тіньового флоту

Президент України Володимир Зеленський 3 серпня ввів санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Під санкції потрапили 94 людини і пʼять компаній.

Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Відповідний указ № 578/2025 уже опублікували на сайті Офісу президента.

«Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційних пакети. І перший пакет уже сьогодні застосований — санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій», — сказав Володимир Зеленський.

У санкційний список, крім росіян, також занесли громадян Пакистану, Грузії, Китаю, Індії, Ірану, Мʼянми, Бангладешу.

Підприємства — це російські компанії, які займаються морськими перевезеннями нафти, логістикою та обслуговуванням танкерного флоту. Мова про: