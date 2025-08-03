У США розслідують роботу ексспецпрокурора, який порушив дві кримінальні справи проти Трампа у 2023 році

Американські федеральні чиновники розслідують дії колишнього спеціального прокурора Джека Сміта після того, як президент США Дональд Трамп та впливові політики-республіканці заявили, що його робота над двома кримінальними справами проти Трампа — це незаконна політична діяльність.

Про це передають AP і NBC News.

Управління спеціального прокурора США підтвердило, що розслідує справу Сміта за звинуваченнями в його політичній діяльності через розслідування проти Трампа. Джека Сміта на посаду спецпрокурора у 2022 році призначив тодішній генеральний прокурор Меррік Гарланд. Слід зазначити, що орган, який нині розслідує дії Сміта, є окремою структурою та не має кримінальних повноважень — лише право накладати штрафи чи інші санкції за порушення.

Поки що невідомо, чи є підстави вважати, що дії Джека Сміта мали політичний характер або порушували закон Hatch Act, який забороняє деяким посадовцям брати участь у політичній діяльності. Раніше сенатор-республіканець від Арканзасу Том Коттон закликав Управління розглянути дії Сміта, звинувативши його в тому, що він нібито діяв на користь тодішнього президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс.

Джек Сміт порушив дві справи проти Трампа. Перша стосується спроби скасувати результати виборів 2020 року, а друга — зберігання секретних документів у резиденції «Мар-а-Лаго» у Флориді. Обидві справи стартували у 2023 році, тобто за понад рік до виборів нового президента США. У двох справах команда спецпрокурора вказувала на очевидні порушення чинного федерального законодавства, а тодішній генпрокурор Меррік Гарланд наголошував, що політика не впливала на розгляд справ.

Після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року Джек Сміт відмовився від обох справ, посилаючись на політику Мін’юсту, яка забороняє висувати обвинувачення чинному президенту. У січні 2025 року Сміт подав у відставку.