Воюючи на боці України, члени мексиканських картелей опановують FPV-дрони. Світові медіа про російсько-українську війну 1 серпня

Технологічний прорив з використанням на війні повітряних дронів, лідером якого стала Україна, несе численні наслідки по всьому світу, і один з них — мексиканські наркокартелі стануть більш боєздатними, пише американське видання The War Zone. З-поміж іноземців, які воюють на боці Києва, є й мексиканці, які долучились до Іноземного легіону з метою дізнатись, як керувати FPV-дронами і які їхні можливості. Після завершення служби в Україні вони планують привезти ці знання до Мексики й передати наркоторговцям. Такі повідомлення, пишуть журналісти, СБУ отримала від мексиканських колег — із пропозицією не допустити поширення знань про нову, загрозливу для нацбезпеки Мексики, технологію. Також, як повідомляють журналісти з посиланням на розслідування французького медіа Intelligence Online, FPV в Україні, ймовірно, опановують і прихильники колумбійської терористичної організації FARC.

Вже помічено, що наркокартелі використовують FPV-дрони: здебільшого в битвах один з одним. У соцмережі потрапляли зображення дронів, знайдених у кількох прибережних містах Мексики, де особливо активні нарковійни. Такі дрони можуть атакувати як людей, так і так звані наркотанки — саморобні броньовані автомобілі, які наркокартелі використовують для пересування особливо небезпечними ділянками. У Центральній Америці вони відомі як monstruos.

У СБУ визнають, що запрошені бійці можуть передавати потенційно небезпечні військові технології по світу. «Ми запрошували волонтерів із добрими намірами, — сказав Intelligence Online представник українського відмоства. — Але тепер маємо визнати, що Україна стала платформою для глобального поширення тактики використання FPV. Хтось прибуває сюди, щоб навчитись убивати дроном за $400 і потім продати ці знання тому, хто заплатить найбільше».

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