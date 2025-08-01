У Google знайшли листування користувачів з ChatGPT. У OpenAI назвала це експериментом і вже прибрали функцію

У пошуковій видачі Google почали з’являтися посилання на переписки з чат-ботом ChatGPT. Пошуковик індексує чати, якими користувачі свідомо вирішили поділитися.

Про це пише TechCrunch.

Журналісти зʼясували, що якщо відфільтрувати результати пошуку в Google, Bing та інших пошукових системах так, щоб вони містили лише URL-адреси з домену https://chatgpt.com/share, то можна знайти розмови незнайомих людей із ChatGPT.

Іноді ці посилання доволі нудні — користувачі просять допомоги з ремонтом ванної, поясненням астрофізики чи пошуком кулінарних ідей.

В іншому випадку один користувач просить ChatGPT переписати резюме для конкретної вакансії (судячи з його профілю в LinkedIn, який журналісти знайшли за деталями в чаті, він роботи не отримав). Ще один користувач запитує в саркастичного, агресивного помічника-ШІ, чи можна поставити металеву виделку в мікрохвильовку. Він же зрештою змусив ШІ створити посібник під назвою «Як користуватись мікрохвильовкою, не викликаючи Сатану: посібник для початківців».

При цьому ChatGPT не робить ці розмови публічними за замовчуванням. До чату додається URL із суфіксом /share лише у тому випадку, якщо користувач свідомо натискає кнопку «поділитися» у власному чаті, а потім ще й натискає другу кнопку — «створити посилання». Сервіс також повідомляє, що «ваше ім’я, індивідуальні налаштування та будь-які повідомлення, додані після публікації, залишаються приватними». Після створення посилання користувач може увімкнути або вимкнути його доступність для пошукових систем.

Проте користувачі можуть не усвідомлювати, що інші пошуковики все одно індексують ці публічні посилання — і таким чином можна випадково розкрити особисту інформацію — як це сталося з чоловіком, чий профіль на LinkedIn знайшли журналісти.

В OpenAI пояснили, що цю функцію вони ввели в межах експерименту і вже прибрали її.

«Ми дійшли висновку, що ця функція створює занадто багато ризиків випадкового розкриття особистої інформації, тож вирішили її прибрати. Ми також працюємо над видаленням уже проіндексованого контенту з відповідних пошукових систем. Зміни поступово впроваджуються для всіх користувачів і завершаться до завтрашнього ранку», — йдеться в повідомленні.