У Південній Африці носорогам вводять у роги радіоактивні інʼєкції. Навіщо це роблять

У Південно-Африканській республіці в роги носорогів почали вводити інʼєкції з радіоактивними ізотопами — це частина кампанії проти браконьєрства.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатива називається Rhisotope Project, до неї залучили співробітників Вітватерсрандського університету, фахівців з ядерної енергетики та природоохоронців. Ін’єкції вже зробили п’ятьом носорогам. Дослідники стверджують, що процедура не шкодить тваринам, натомість дозволяє виявляти роги на пунктах перетину кордону.

У 2024 році провели випробування технології: тоді ізотопи ввели майже 20 особинам у заповіднику. Доведено, що сканери в аеропортах і на митниці помічають навіть низький рівень радіоактивності. Отже, є шанс затримати браконьєрів та контрабандистів, які перевозять незаконний вантаж.

Головний науковець Rhisotope Project Джеймс Ларкін додав, що таким чином роги виявляли навіть усередині 40-футових вантажних контейнерів. Вітватерсрандський університет закликає власників приватних сафарі-парків та державні природоохоронні служби почати вводити ізотопи й іншим тваринам.