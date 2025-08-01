У Південній Африці носорогам вводять у роги радіоактивні інʼєкції. Навіщо це роблять

У Південно-Африканській республіці в роги носорогів почали вводити інʼєкції з радіоактивними ізотопами — це частина кампанії проти браконьєрства.
Про це повідомляє The Guardian.
Ініціатива називається Rhisotope Project, до неї залучили співробітників Вітватерсрандського університету, фахівців з ядерної енергетики та природоохоронців. Ін’єкції вже зробили п’ятьом носорогам. Дослідники стверджують, що процедура не шкодить тваринам, натомість дозволяє виявляти роги на пунктах перетину кордону.
У 2024 році провели випробування технології: тоді ізотопи ввели майже 20 особинам у заповіднику. Доведено, що сканери в аеропортах і на митниці помічають навіть низький рівень радіоактивності. Отже, є шанс затримати браконьєрів та контрабандистів, які перевозять незаконний вантаж.
Головний науковець Rhisotope Project Джеймс Ларкін додав, що таким чином роги виявляли навіть усередині 40-футових вантажних контейнерів. Вітватерсрандський університет закликає власників приватних сафарі-парків та державні природоохоронні служби почати вводити ізотопи й іншим тваринам.
- За даними Міжнародного союзу охорони природи, на початку XX століття у світі було приблизно 500 тисяч носорогів. Однак через попит на їхні роги на чорному ринку популяція скоротилася до приблизно 27 тисяч. Найбільше носорогів — приблизно 16 тисяч особин — живуть у ПАР, але зловмисники щороку вбивають там майже 500 носорогів.