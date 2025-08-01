Американський співак Джастін Тімберлейк розповів, що живе з хворобою Лайма

Американський співак Джастін Тімберлейк зізнався, що живе з хворобою Лайма. Він розповів про діагноз в Instagram після завершення світового туру Forget Tomorrow, який тривав з квітня 2024 року.
«Серед іншого, я борюся з проблемами зі здоровʼям — мені діагностували хворобу Лайма. Я кажу це не для того, щоб викликати співчуття, а щоб поділитися тим, з чим довелося зіткнутися за лаштунками. Якщо ви самі пережили цю хворобу або знаєте когось, хто з нею живе, ви розумієте: вона може бути нещадно виснажливою — і фізично, і морально», — написав артист.
За його словами, коли дізнався про діагноз, то зрозумів, чому на сцені відчував такий сильний біль, втому або незрозуміле нездужання. Він думав скасувати тур, але все ж продовжив його.
«Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато переважає швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я так радий, що продовжив», — написав Тімберлейк.
Він додав, що намагається бути «більш прозорим» щодо своїх труднощів, щоб «їх не інтерпретували неправильно». Співака критикували в соціальних мережах, називали його виступи млявими тощо. Деякі шанувальники та коментатори вказали на те, що, на їхню думку, було ознаками втоми або поганого здоровʼя під час туру.
- Хвороба Лайма — це інфекція, яку переносять кліщі. Якщо заражений кліщ вкусить людину, він може передати бактерії, які викликають хворобу. Спочатку це може нагадувати застуду — підвищена температура, втома, головний біль, іноді з’являється червона висипка навколо місця укусу. Якщо не лікуватися, хвороба може вражати суглоби, нервову систему та серце. Людина може відчувати сильний біль, втому, запаморочення або навіть порушення памʼяті. Хвороба Лайма лікується антибіотиками, але якщо її запустити, симптоми можуть тривати місяцями або навіть роками.