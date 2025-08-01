Американський співак Джастін Тімберлейк розповів, що живе з хворобою Лайма

Американський співак Джастін Тімберлейк зізнався, що живе з хворобою Лайма. Він розповів про діагноз в Instagram після завершення світового туру Forget Tomorrow, який тривав з квітня 2024 року.

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«Серед іншого, я борюся з проблемами зі здоровʼям — мені діагностували хворобу Лайма. Я кажу це не для того, щоб викликати співчуття, а щоб поділитися тим, з чим довелося зіткнутися за лаштунками. Якщо ви самі пережили цю хворобу або знаєте когось, хто з нею живе, ви розумієте: вона може бути нещадно виснажливою — і фізично, і морально», — написав артист.

За його словами, коли дізнався про діагноз, то зрозумів, чому на сцені відчував такий сильний біль, втому або незрозуміле нездужання. Він думав скасувати тур, але все ж продовжив його.

«Я вирішив, що радість, яку мені приносять виступи, набагато переважає швидкоплинний стрес, який відчувало моє тіло. Я так радий, що продовжив», — написав Тімберлейк.

Він додав, що намагається бути «більш прозорим» щодо своїх труднощів, щоб «їх не інтерпретували неправильно». Співака критикували в соціальних мережах, називали його виступи млявими тощо. Деякі шанувальники та коментатори вказали на те, що, на їхню думку, було ознаками втоми або поганого здоровʼя під час туру.