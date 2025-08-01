У США знайшли радіоактивне осине гніздо

На території ядерного об’єкта «Саванна-Рівер» у Південній Кароліні 3 липня виявили радіоактивне осине гніздо. Рівень радіації в ньому перевищував допустимий у десять разів.

Про це пише BBC.

Гніздо знайшли на стовпі неподалік від місця зберігання мільйонів галонів рідких ядерних відходів. Міністерство енергrетики США повідомило, що гніздо обприскали, щоб знищити ос, а потім упакували як радіологічні відходи. Жодних ос навколо не знайшли.

Слідчі стверджують, що забруднення не повʼязане з витоком ядерних відходів і не було жодного впливу на «довкілля чи населення». Високий рівень радіації гнізда пояснюють так званим залишковим радіоактивним забрудненням на місця — радіоактивністю, що залишилася з часів, коли об’єкт виробляв компоненти для ядерної зброї.

У звіті Міністерства енергетики зазначається, що оси, які жили в гнізді, мали значно нижчий рівень радіації, ніж саме гніздо. Також зазначається, що оси зазвичай літають лише на кілька сотень метрів від свого гнізда, а саме гніздо виявили в центрі обʼєкта площею 800 квадратних кілометрів, отже, ймовірність того, що вони вилітали за його межі, — мінімальна.

DOE

Організація Savannah River Site Watch, яка стежить за цим місцем, заявила, що багато питань залишаються без відповідей.

«Я розлючений, як шершень, що адміністрація не пояснила, звідки взялися радіоактивні відходи та чи є якийсь витік з резервуарів для відходів, про який громадськість має знати», — заявив Associated Press речник Том Клементс.