Зеленський підписав закони про відновлення незалежності НАБУ і САП та зміни в держбюджет

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13533 про посилення повноважень НАБУ і САП, а також законопроєкт № 13573, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони.

Про це він повідомив у Telegram.

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Законопроєкт про НАБУ і САП

«Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне», — зазначив він.

Проєкт № 13533 скасовує низку норм, які внесли в попередній законопроєкт № 13414. Зокрема, скасовується підпорядкування САП генеральному прокурору. Відомство підпорядковуватиметься окремому керівнику та його заступникам.

Генеральному прокурору заборонили доручати досудове розслідування правопорушення, яке належить до підслідності НАБУ, іншим органам.

Генпрокурору також забороняється давати письмові вказівки підрозділам детективів і внутрішнього контролю НАБУ чи прокурорам САП.

Також документ передбачає, що працівники НАБУ, САП, Бюро економічних розслідувань, Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань, які мають доступ до державної таємниці, кожні два роки повинні будуть проходити перевірку на поліграфі на предмет вчинення дій на користь Росії. Проводити їх мають підрозділи внутрішнього контролю цих органів.

Протягом шести місяців з дня набрання чинності цього закону таку саму перевірку працівників має провести Служба безпеки України.

Також співробітникам НАБУ забороняють виїзд за кордон на час воєнного стану, окрім службових поїздок.

Законопроєкт про зміни до держбюджету

Документ пропонує збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень, з яких 115 мільярдів — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони. Ще 216 мільярдів гривень — на закупівлю і виробництво озброєння, військової техніки та дронів, а решта коштів — на інші потреби війська.

Документ також передбачає норму про новий розподіл податку на прибуток або на доходи (ПДФО) з 1 серпня 2025 року.

Мова про те, що 60% спрямовуватимуть Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 мільярда гривень для Міноборони, їх вже врахували в загальній сумі збільшення). Ще 30% спрямовуватимуть Держспецзв’язку на дрони, 10% — на потреби бригад.