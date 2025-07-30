У Женеві делегати з різних країн влаштували демарш через виступ голови делегації РФ Матвієнко. Українці знову пікетують

У Женеві під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на конференції спікерів парламентів десятки делегатів залишили залу на знак протесту.

Відповідне відео опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну на саміті спікерів.

На відео видно, як кілька десятків членів делегацій залишають залу у зв’язку з виступом Матвієнко. Росіянка була змушена виступати перед майже порожньою залою.

Тим часом під будівлею ООН триває пікет українців, які виступають проти приїзду російської делегації. Вони пікетують там щодня з 28 липня.

«Бабель» поспілкувався з одним з учасників акції, українцем Володимиром Рябчуном. Він розповів, що наразі українці влаштовують невеликі пікети по 5—6 людей. На масштабнішу акцію вони не встигли дати заявку, оскільки приїзд російської делегації став для них несподіванкою.

«Нас сьогодні вийшло до 30 людей, але ми в різних локаціях стоїмо. [...] Такого ніхто не очікував, що в умовах третього року повномасштабної війни й санкцій їх запросили на форум», — зазначив він.

Володимир обурений тим, що підсанкційні російські посадовці змогли приїхати на захід в ЄС.

«Просимо, щоб Європа не давала місця Росії, вбивцям, у цих форумах на цьому заході. Ми проти того, щоб їх приймали», — додав він.

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Що передувало

28 липня стало відомо, що до Швейцарії для участі в шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу прибула російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

Матвієнко, серед іншого, мала виступити на конференції в межах дискусії «Світ у сумʼятті: парламентське співробітництво та багатосторонній підхід до розвʼязання проблем в імʼя миру, справедливості та процвітання кожного».

При цьому вона, як і ще кілька російських делегатів, включена в санкційні списки, до яких приєдналась і Швейцарія. Однак країна не обмежує вʼїзд на свою територію для учасників діяльності міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані у Швейцарії.