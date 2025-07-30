Президентка Молдови звинуватила Росію в «безпрецедентному» втручанні в парламентські вибори

Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень.
Про це розповіла президентка Молдови Майя Санду після засідання Вищої ради безпеки, передає місцеве медіа News Maker.
Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту.
Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.
Також йдеться про організацію кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою.
Серед інших спроб впливу:
- організація проплачених протестів;
- кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов’язану з проведенням виборів;
- використання церкви в інтересах іноземної держави;
- залучення так званих лідерів думок та онлайн-інфлюенсерів для поширення повідомлень, спрямованих проти європейського курсу країни;
- саботаж голосування в діаспорі та інше.
«Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, а головне — може серйозно підірвати суверенітет країни й наше європейське майбутнє», — наголосила Санду.
- Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні 2024 року віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов казала, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС.
- За даними Bloomberg, Росія також завербувала 130 тисяч громадян Молдови, щоб зірвати референдум.