Події в Газі та Україні покажуть, чи Трамп справжній лідер, чи просто шкільний хуліган. Світові медіа про війну 29 липня

Якщо Дональд Трамп справді хоче довести, що є лідером світового рівня, то вирішальним тестом для нього буде розв’язання трьох криз: голоду в Газі, війни в Україні й торговельних суперечок з Європою, пише CNN. Видання розмірковує, чим є тиск Трампа на союзників і менші держави ― ознакою сили чи поведінкою шкільного шибеника.

Після емоційного відео з голодними дітьми в Газі Трамп різко змінив риторику й пообіцяв регіону допомогу. Втім, як президент із гострим політичним чуттям, він, можливо, розрахував, що зростаюче обурення Ізраїлем означає, що Тель-Авів може, зрештою, розділити провину за цей жах. Водночас Трамп заявив, що зменшує Путіну термін на «мирну угоду», нагадує видання. Якщо президент США перейде від підлабузництва до покарання Путіна, він може завдати шкоди Росії, особливо за допомогою вторинних санкцій. Але тут є величезна проблема: це вимагатиме від США безпосередньої боротьби з Індією та Китаєм, що може стати ударом для глобальної економіки. Поки Трамп був у Шотландії, його команда вела важливі торговельні переговори з Китаєм у Швеції. Потенційно вони можуть стати черговою «перемогою» його тарифної політики й навіть завершитись візитом американського президента до Пекіну. Заради України Трампу доведеться цим усім ризикнути. CNN підсумовує текст питанням, чи він готовий до цього.

Про те, що захист України від російських безпілотників під час літнього наступу покладається на дуже просту технологію, якій тисячі років — на рибальські сітки, розповідає інший матеріал CNN ― репортаж із Костянтинівки. Українські бійці працюють у надскладних умовах: нестача особового складу, втома, загроза авіаударів і постійні атаки дронів. Місцевий командир Василь каже, що війна тепер розділена на дві частини: ті, на кого полюють дрони на важких лініях фронту, та самі мисливці з бункерами для операцій. Це сильно обмежує в діях інші роди військ. Деякі піхотинці Василя по двоє утримують позиції та одержують їжу, воду і боєприпаси на світанку або в сутінках, коли можуть літати більші українські дрони-квадрокоптери «Вампір».

Напади на антикорупційні відомства можуть бути ознакою того, що Зеленський і його «кланоподібна група» помічників починають панікувати через низькі рейтинги в опитуваннях щодо наступних виборів, пише Politico. Наразі шанси на повторну перемогу здаються примарними — деякі лідери громадянського суспільства вважають найбільш імовірним кандидатом колишнього командувача Збройних сил генерала Валерія Залужного. За словами Адріана Каратницького, автора книги «Поле битви Україна» і колишнього президента неурядової організації Freedom House, цей крок щодо НАБУ та САП — «другий цвях у труну президентства Зеленського» після звільнення Залужного». Видання припускає, що президент і його команда зрештою спробують провести «керовані» вибори, але це буде важко здійснити з таким активним і рішуче налаштованим громадянським суспільством.

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