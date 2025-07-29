Навчатиме, а не просто відповідатиме. ChatGPT запускає новий функціонал

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT запускає режим «навчання». Це дозволить крок за кроком вирішувати завдання, а не просто отримувати відповіді.

Про це повідомила компанія-розробник OpenAI.

Режим «навчання» уже доступний для зареєстрованих користувачів у версіях Free, Plus, Pro, Team. Він може покроково проводити користувачів через складні теми — подібно до того, як розгортається звичайний урок. В OpenAI запевняють, що цей режим допомагає з домашніми завданнями, підготовкою до тестів і вивченням нових тем. Ось головні характеристики:

Інтерактивні підказки. Замість готових відповідей користувач отримує запитання, натяки й поради для саморефлексії, щоб краще зрозуміти матеріал і вчитися активно.

Сховані відповіді. Інформація подається в блоках, які показують зв’язки між темами, спрощують складне і враховують контекст.

Персоналізована підтримка. Навчання підлаштовується під рівень користувача з урахуванням попередніх відповідей і памʼяті з минулих чатів.

Перевірка знань. Тести, відкриті запитання та індивідуальний зворотний зв’язок мають допомогти краще запам’ятовувати інформацію та застосовувати її на практиці.

Гнучкість. Можна вмикати або вимикати режим навчання під час розмови.

Режим «навчання» створили з урахуванням потреб студентів університетів, у співпраці з учителями, науковцями та експертами з педагогіки.