В Україні військова підготовка для студентів-медиків і фармацевтів стала обовʼязковою. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 13276 про обов’язкову військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей. Закон планують почати втілювати з 2026 року.

Про це стало відомо з картки законопроєкту.

До цього навчання за програмою офіцера запасу було добровільним і здебільшого його проходили студенти-контрактники. Загалом майже 5% студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей проходять підготовку як офіцери запасу медичної служби.

«Одним з наслідків повномасштабної війни стала нестача медичних працівників в армії. До 2022 року така велика кількість військових медиків не була потрібна, тож сьогодні система медичної освіти має адаптуватися — зокрема, через включення елементів військової підготовки до освітніх програм», — розповідав автор законопроєкту, народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Зараз офіцерів запасу медичної служби готують на кафедрах військової медицини й медицини катастроф у 10 із 15 медичних вишів, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я України. У сфері управління Міністерства освіти і науки України — 9 університетів, які готують лікарів за держзамовленням. Водночас лише в чотирьох із них діють повноцінні військові навчальні підрозділи.

Законопроєкт передбачає відновлення або створення нових кафедр військової підготовки у вишах, підпорядкованих МОЗ і МОН. Також мова про наступні норми: