Зеленський підписав закон про збільшення чисельності СБУ

Президент Володимир Зеленський 28 липня затвердив закон № 13353, який, серед іншого, збільшує чисельність співробітників Служби безпеки України.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті парламенту.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Згідно з документом військовослужбовці СБУ отримають право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань з оборони країни.

Також замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій «А», який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність. Його чисельність становитиме 10 тисяч співробітників.

Крім цього, закон передбачає збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час — з 27 до 37 тисяч, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) — з 31 до 41 тисячі.

Чому необхідне збільшення кількості працівників СБУ

Як пояснили автори законопроєкту, такі зміни необхідні через те, що змінився характер загроз для національної безпеки України.

Якщо у 2014 році, після початку агресії Росії, загрози розглядалися як гібридна агресія з локальними зонами бойових дій, то повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році стало загрозою набагато більшого масштабу. Тому підходи до ведення війни, кількості особового складу, його підготовки й технічного оснащення, що застосовувалися десять років тому, зазнали суттєвих змін.