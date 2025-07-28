Зеленський призначив нового посла у Швеції

Президент Володимир Зеленський призначив активістку й колишню нардепку Світлану Заліщук послом України у Швеції.

Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Заліщук — народна депутатка VIII скликання, обрана у 2014 році від партії «Блок Петра Порошенка». Очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.

Вона була співзасновницею і координаторкою руху «ЧЕСНО», а також засновницею журналістського руху «Стоп цензурі!».

Заліщук добре знайома зі Швецією і має відзнаку МЗС країни.