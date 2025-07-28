NYT: Гроші на модернізацію подарованого Катаром Трампу літака таємно виділили з програми ядерної модернізації США

Вартість переобладнання літака Boeing 747-8, який цьогоріч президенту США Дональду Трампу подарувала королівська родина Катару, ймовірно, включили до програми модернізації ядерних сил США. Точну вартість переобладнання та модернізації для польотів у ролі Air Force One досі не розкривають.

Про це пише The New York Times.

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NYT пише, що в одному з «малопомітних документів Пентагону» американські конгресмени, які стежать за бюджетом, знайшли $934 мільйони, виділені на засекречений проєкт. Документ стосується програми Sentinel — модернізації застарілих наземних ядерних ракет США. На думку конгресменів, ці кошти хочуть використати для переобладнання літака.

Наразі незрозуміло, чи вся ця сума піде саме на демонтаж і перебудову літака. Водночас представники ВПС приватно визнають, що для цього проєкту справді використали кошти, які були призначені на модернізацію ядерної програми

У червні міністр ВПС США Трой Мейнк, виступаючи в Конгресі, заявив, що реконструкція Air Force One обійдеться у «прийнятну» суму. За його словами, йдеться про суму в межах мільярда доларів, але більшість витрат довелося б понести в будь-якому разі — просто зараз це станеться раніше, ніж Boeing передасть два нові літаки. Тож, як зазначив Мейнк, фактичні витрати будуть значно меншими.

«Ми вважаємо, що реальна вартість переобладнання цього літака — менше за $400 мільйонів», — сказав він.

Інженери та фахівці ВПС, які вже мали досвід з подібними проєктами, не впевнені, що вдасться вкластися в заявлений бюджет. Деякі конгресмени занепокоєні: Трамп може тиснути на ВПС, щоб ті завершили модернізацію якнайшвидше — навіть якщо це означатиме поступки в питаннях безпеки.

Минулого тижня, коли ВПС попросили прокоментувати вартість літака чи будь-які деталі, пов’язані з ним, там відповіли, що не можуть цього зробити — інформація засекречена.

Подарований Катаром літак потребує щонайменше оновлення систем звʼязку і бортового захисту. NYT пише, що на переобладнання піде рік або два, а після робіт його передадуть до президентської бібліотеки Трампа, коли той покине посаду у 2029 році.

Видання також зазначає, що є «делікатне питання» — видалення пристроїв для прослуховування, які, за підозрою американських чиновників, можуть бути вмонтованими в стіни літака.

«Що більше ми дізнаємося, то більше ця угода викликає занепокоєння», — заявила сенаторка Джин Шагін. Вона вважає небезпечним і сам подарунок від іноземної держави, і те, що адміністрація перекидає на реконструкцію цього літака гроші з бюджету ядерної модернізації. «Це підриває нашу репутацію заради проєкту марнославства Трампа», — сказала вона.