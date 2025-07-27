Туреччина встановила новий температурний рекорд для континентальної Європи. Яка там температура

Туреччина 25 липня встановила новий температурний рекорд для континентальної Європи — +50,5 °C.

Про це повідомила Турецька державна метеорологічна служба. Деталі додає турецьке видання Türkiye Today.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Температурний рекорд зафіксували в південно-східній провінції Ширнак. Того дня температура в 31 турецькій провінції перевищила 40 °C — показники знімали дані в затинку на висоті 2 метрів над рівнем землі.

Державна метеорологічна служба Туреччини повідомила, що температура по всій країні на 6—12 градусів вища за середні сезонні показники. Очікують, що наступного тижня температура повітря теж перевищуватиме середньосезонні норми.

Попередній континентальний європейський рекорд у серпні 2021 році зафіксували на Сицилії, що в Італії, — тоді температура сягнула +48,8 °C. Всесвітня метеоорганізація офіційно підтвердила італійський температурний рекорд у січні 2024 року після перевірки даних і обладнання на Сицилії.

Попередній рекорд Європи — 48°C — встановили Афіни та Елефсіна в Греції 10 липня 1977 року. Його визнали на основі офіційних даних, але він не мав незалежного підтвердження ВМО як наступний температурний рекорд Італії.