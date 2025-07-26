Під час візиту Трампа уряд Шотландії виділив гроші на турнір з гольфу

Президент США Дональд Трамп 25 липня прибув з чотириденним візитом до Шотландії. Він зустрінеться з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і першим міністром Шотландії Джоном Суїні.

Про це пише BBC.

Трамп зупинився на своєму гольф-курорті Trump Turnberry в Південному Ерширі. Близько 10:00 26 липня він розпочав раунд гри в компанії із сином Еріком, послом США у Великій Британії Ворреном Стівенсоном і його сином. Окрім зустрічей з британськими високопосадовцями, американський президент планує відкрити друге 18-лункове поле для гольфу у своєму маєтку в Абердинширі.

Візит Трампа збігся з оголошенням уряду Шотландії, що на чемпіонат з гольфу Nexo виділять £180 000. Джон Суїні сказав, що грошова допомога демонструє, що уряд «визнає важливість і переваги» гольфу для країни. Чемпіонат відбудеться на полі Trump International Golf Links із 7 по 10 серпня.

Очікується, що Трамп зустрінеться із Суїні й Стармером 28 липня. Суїнні заявив, що його зустріч надасть можливість «по суті висловити позицію Шотландії» з таких питань, як торгівля й зростання присутності американського бізнесу в Шотландії. Перший міністр також планує порушити «важливі міжнародні питання», зокрема «жахливу ситуацію в Газі».