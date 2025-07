Про те, що західні виробники зброї більше не обмежуються поставками Україні озброєння, а рухаються до тісної оборонної співпраці, пише Business Insider. Видання називає це «виграшем для всіх», адже Київ отримує більше зброї та технологій, а західні партнери — доступ до того, що зазвичай не можна купити за гроші, до уроків сучасної війни в реальному часі.

В Україну заходять дедалі більше західних оборонних компаній — з Німеччини, Франції, Великої Британії, Норвегії, Естонії. Одні спеціалізуються на дронах і системах повітряної розвідки, інші — на бронетехніці, боєприпасах або роботизованих платформах. Вони відкривають дочірні підприємства, укладають угоди з українськими виробниками, запускають лінії з виготовлення ключових компонентів, а деякі вже будують повноцінні заводи. Навіть у тих, хто не має тут заводів, є можливість протестувати свої бойові технології на фронті в Україні. Наприклад, естонська Milrem Robotics, яка виробляє військові роботизовані системи та надає деякі з них Україні, називає співпрацю з місцевою промисловістю ключем до розвитку європейських систем. Видання цитує травневу заяву Люка Полларда, міністра збройних сил Великої Британії: «Якщо ви компанія з виробництва безпілотників і у вас немає свого обладнання на передовій в Україні, ви можете просто закритися».

Одразу два видання, The Washington Post і The Guardian, оцінюють масштабні антикорупційні протести в Україні як важливу перевірку демократії під час війни, яку наша країна, здається, пройшла. WP підкреслює, що попри війну за виживання і централізацію влади Україна залишається молодою, але живою демократією, яку останні події насправді зміцнили. Якби це сталося в Росії, Путін відправив би своїх головорізів розганяти та увʼязнювати протестувальників, ідеться у статті. Натомість в Україні люди можуть вільно мітингувати, не боячись помсти влади. У своєму зверненні Володимир Зеленський визнав, що влада почула суспільство, і дав зрозуміти, що його сигнали буде враховано. Видання підсумовує, що українські протести досягли більших результатів, ніж у Сполучених Штатах, де адміністрація Трампа ліквідувала багато антикорупційних механізмів, звільняючи генеральних інспекторів і прокурорів, які розслідували діяльність президента та його союзників. The Guardian же в редакційній колонці звертають увагу на те, що Володимир Зеленський, очевидно, був вражений масштабом реакції суспільства і тепер схвалив законопроєкт, який має відновити незалежність антикорупційних органів.

The Telegraph пише, що вирішальну роль у відновленні американської допомоги Україні відіграла Польща. Ранковий дзвінок 4 липня міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського Кіту Келлогу відкрив двері до мільярдів доларів нової допомоги. Цьому передував російський обстріл безпілотниками й ракетами, який вночі пошкодив польське консульство в центрі Києва.

Україна і Литва зазнають поразки, Чехію та Словаччину знищать, китайську армію розгромлять ядерною зброєю, а Париж перетвориться на руїни. Тільки Польщі пощастить лишитись неушкодженою. І ні, це не прогноз Пентагону, а «пророцтво» від популярного польського видання Dziennik в езотеричній рубриці. Джерело ― сестра Люсія, португальська черниця, якій ще в 1917 році нібито явилась Діва Марія й розповіла про долю світу. Люсія померла у 2005-му, та появі нових свідчень про майбутнє від неї це взагалі не завадило.

