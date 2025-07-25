Штучний інтелект може заповнити прогалини в знаннях про Стародавній Рим

Дослідники кажуть, що нова версія штучного інтелекту має потенціал, щоб кардинально покращити розуміння античної історії.

Про це пише BBC.

Стародавні написи зазвичай неповні, мають невідоме походження та їх важко датувати. Історики намагаються заповнити прогалини, спираючись на тексти, схожі за формулюванням, граматикою, зовнішнім виглядом і культурним оточенням. Оскільки такі тексти зазвичай шаблонні, дослідники часто можуть зробити висновок, про що йдеться у пропущені частині речення. Цей процес кропіткий, він може тривати місяцями й роками.

Штучний інтелект вже використовували для заповнення прогалин в античних текстах. Раніше цього року команда вчених цифровим способом «розгорнула» сильно обгорілий сувій з римського міста Геркуланум на території Італії. Вони використали комбінацію рентгенівського зображення та штучного інтелекту, виявивши рядки та стовпці тексту.

Але нова система «Еней», названа на честь героя античної міфології, йде набагато далі. «Еней» може заповнювати пропущені слова з давньоримських написів, вирізьблених на памʼятках і предметах повсякденного вжитку, а також датувати та розміщувати їх географічно.

Штучний інтелект часто помиляється під час аналізу навіть простих сучасних текстів, тому існують побоювання, що надмірна залежність від цієї технології може спотворити, а не покращити наше розуміння історії. Однак професорка Дейм Мері Бірд з Кембриджського університету описала цю технологію як потенційно «трансформаційну» для нашого вивчення подій минулого. За її словами, «Еней» може пришвидшити темпи, якими історики збирають минуле з давніх текстів.

«Еней» спирається на величезну базу даних, що містить 176 000 римських написів, а також зображення. Він використовує ретельно розроблену систему штучного інтелекту для пошуку відповідних історичних шаблонів.