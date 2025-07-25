Новини

Ердоган планує обговорити зустріч Зеленського та Путіна

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що, можливо, вже цього тижня проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом і Путіним. Обговорюватимуть можливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.

Про це повідомило управління комунікацій президента Туреччини.

Раніше медіа невірно повідомляли, що Ердоган обговорюватиме з Трампом і Путіним зустріч між ними.

  • У турецькому Стамбулі 23 липня відбувся третій раунд переговорів між Києвом і Москвою. Як повідомив Рустем Умєров, головними темами стали припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.
  • На брифінгу після перемовин він додав, що Україна запропонувала Росії провести зустріч Володимира Зеленського і Путіна за участі президентів Туреччини й США до кінця літа.