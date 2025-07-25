США та Ізраїль відкликають команди, які вели перемовини з ХАМАС. Що далі

Уряд Ізраїлю та спеціальний посланець президента Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф 24 липня заявили, що відкликають команди, які вели переговори з ХАМАС про припинення вогню в Газі. Проте наразі ані премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, ані Стів Віткофф не заявили про завершення перемовин.

Про це пише The New York Times.

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Віткофф заявив, що остання відповідь від лідерів ХАМАС свідчить про «брак бажання досягти перемир’я». За його словами, США розглядатимуть альтернативні варіанти для повернення заручників і способи стабілізувати ситуацію в Газі — подробиць він не надав.

Угруповання заявило, що здивоване такими заявами і запевнило, що працює над «угодою про постійне припинення вогню». ХАМАС каже, що «надав остаточну відповідь після широких консультацій з палестинськими фракціями, посередниками і дружніми країнами» й нібито «відповів позитивно».

ХАМАС зранку 24 липня відповів на останню ізраїльську пропозицію щодо перемир’я, заявивши, що загалом приймає її основні пункти. Але угруповання висунуло свої вимоги — зокрема щодо обмеження пересування ізраїльських сил уздовж кордону та перегляду формули обміну полоненими, повідомили представники Ізраїлю та ХАМАС.

Водночас ізраїльські посадовці заявили: те, що відкликають делегації, не означає припинення переговорів. У Єрусалимі троє обізнаних із ситуацією чиновників наголосили, що йдеться про повернення команди для узгодження деталей перед наступним раундом переговорів.

Що переговори тривають, підтвердили троє ізраїльських посадовців, представник країни-посередника і представник ХАМАС.

NYT пише, що посадовці з кількох країн вважають, що вихід Ізраїлю та США з переговорів може бути тактичним кроком. Видання зазначає, що в переговорах щодо Гази ключовими залишаються два питання — де саме має відбутися перегрупування ізраїльських військ і на яких умовах проходитиме обмін полоненими.

Видання пише, що США відкликали делегацію на тлі переконання Ізраїлю, що американська адміністрація недостатньо тисне на ХАМАС, дозволяючи угрупованню затягувати переговори. Адміністрація Трампа прагне уникнути подібних закидів, тому діє синхронно з Ізраїлем.

Водночас на Нетаньягу зростає тиск всередині країни — ультраправі партнери вимагають припинити переговори і посилити бойові дії. Їхній вплив посилився після виходу двох партій з коаліції через законопроєкт про обовʼязкову службу для ультраортодоксів. Але вже наступного тижня парламент іде на літні канікули, тож загроза розвалу уряду послабшає.

Що відбувається в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.

Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.

Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Проте сторони досі і не домовились.