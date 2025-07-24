У Києві 23 липня мав статися теракт — СБУ запобігла йому

Служба безпеки України запобігла теракту в столиці, який російські спецслужби планували 23 липня.

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали жінку, яка, за версією слідства, ввечері 23 липня намагалася підірвати кафе в центрі столиці. Вона планувала залишити в кав’ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

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Російські спецслужби планували дистанційно підірвати обидва СВП у вечерню годину-пік, щоб убити максимальну кількість людей.

Правоохоронці затримали фігурантку на гарячому, коли вона зайшла в кафе із захованими в сумку СВП. Слідчі кажуть, що замовлення росіян виконувала киянка. Жінку завербували і переконали, що вона виконує завдання СБУ.

СБУ наголошує, що представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань.