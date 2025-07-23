Reuters: США вирішили спалити контрацептиви на $10 мільйонів, закуплені для бідних країн

У Франції спалять контрацептиви на майже $10 мільйонів, профінансованих США. Рішення ухвалили після того, як Вашингтон відхилив пропозиції ООН і організацій з планування сім’ї купити або переслати ці засоби до бідних країн.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Ці запаси місяцями залишалися на складі в місті Гел, у бельгійській провінції Антверпен, після того як президент Дональд Трамп у січні призупинив надання зовнішньої допомоги США.

Йдеться про контрацептивні імплантати, пігулки та внутрішньоматкові спіралі, що мають допомагати запобігати небажаним вагітностям.

Уряд США витратить $160 тисяч на спалення цих запасів на спеціалізованому заводі у Франції, що утилізує медичні відходи. Це рішення повʼязане з припиненням діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), ініційованим Трампом.

Контрацептиви вартістю $9,7 мільйона мають терміни придатності між квітнем 2027 і вереснем 2031 року. Організація MSI Reproductive Choices була готова оплатити репакування контрацептивів без брендування USAID і переслати їх у країни, які їх потребують, однак уряд США відмовився.

Сума, яку організація була готова заплатити, не уточнювалася, але, за в MSI Reproductive Choices вважають, що відмова пов’язана з жорсткою позицією адміністрації Трампа щодо абортів та планування сім’ї.

Одне із джерел Reuters каже, що дії адміністрації Трампа відповідають так званій «політиці Мехіко» — це політика уряду США, яка обмежує іноземні неурядові організації в отриманні федеральних коштів США на глобальні програми планування сімʼї, якщо вони проводять або пропагують аборти.