Через тиск на НАБУ і САП Зеленський ризикує втратити підтримку Європи. Світові медіа про російсько-українську війну 22 липня

«‎Україна сама створює собі перешкоди у війні за виживання» — під таким заголовком вийшла колонка Bloomberg від штатного колумніста Марка Чемпіона. Він звертає увагу на серію подій у внутрішній політиці України, які, на його думку, є небезпечним відкатом у боротьбі з корупцією. І саме це може поставити під загрозу підтримку Заходу.

Ідеться про обшуки в НАБУ і САП, звільнення Марини Безрукової з Агентства оборонних закупівель і просування партією «Слуга народу» законопроєкту, який гарантує імунітет від кримінального переслідування для всіх, хто причетний до виробництва чи закупівлі зброї. Ухвалити цей закон у нинішньому вигляді ― це фактично запровадити безкарність у боротьбі з корупцією в оборонній сфері, вважає автор. Арешт активіста Віталія Шабуніна і рейди до антикорупційних установ автор називає політично мотивованими. Усе це відбувається на тлі справи проти близького до президента колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова. «Важко зрозуміти, вважати це доказом готовності НАБУ боротися з правопорушеннями на найвищому рівні чи доказом прогнилої серцевини системи», ― пише Bloomberg. І додає, що Україна має одні з найсильніших антикорупційних інституцій у світі ― але вони не захищені від політичного втручання в умовах війни.

США, які раніше активно тиснули на Київ у боротьбі з корупцією, зараз демонструють байдужість. А Європа, навпаки, дуже зацікавлена, бо саме її платники податків фінансують значну військову допомогу Україні. Тому, підсумовує видання, Зеленському краще не ризикувати довірою західних партнерів і гарантувати ефективне використання коштів. Інакше він швидко перестане бути опорою для України в цій війні та стане її тягарем.

В іншій статті Bloomberg ідеться про те, що Україна ризикує стати для Трампа тим, чим був Афганістан для Байдена, тобто політичним провалом. Трамп, який обіцяв швидкий мир, досі не зміг реалізувати цю обіцянку й тепер постав перед дилемою — втручатися активніше чи залишатися осторонь. Обидва варіанти несуть ризики — або розгнівати своїх MAGA-прихильників, або виглядати слабким на тлі агресії Путіна. «Трамп керує американською політикою вже майже шість місяців, війна триває — і тепер це працює проти нього», — зауважує Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині експерт Atlantic Council. Сам Трамп намагається триматися осторонь і не раз наголошував, що це «війна Байдена», а не його. Та якщо Україна зазнає серйозних втрат або росіяни захоплять Київ, відповідальність, як попереджають аналітики, ляже саме на Трампа. Так само, як падіння Кабулу зараз асоціюють із Байденом. Виклик для Трампа полягає в тому, що деякі з найпалкіших прихильників руху MAGA, включно із союзником Стівом Бенноном, дотримуються протилежної позиції — що активніша підтримка Штатами України призведе до політичної погибелі Трампа.

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