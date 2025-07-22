YouTube видалив тисячі каналів з пропагандою Росії та Китаю

За другий квартал 2025 року Google видалив майже 11 тисяч ютуб-каналів та інших облікових записів, пов’язаних з державними пропагандистськими кампаніями з Китаю, Росії та інших країн.
Про це передає CNBC з посиланням на звіт Google.
Понад 7 700 видалених каналів на YouTube були повʼязані з Китаєм, більше ніж 2 тисячі — з Росією. Контент на останніх пропонувався кількома мовами, підтримував Росію і натомість критикував Україну, НАТО та Захід. Тим часом повʼязані з Китаєм канали поширювали контент переважно китайською та англійською мовами, підтримували лідера КНР Сі Цзіньпіна і коментували зовнішню політику США.
У травні Google видалив 20 каналів на YouTube, чотири облікові записи на Ads та один блог на Blogger, які курував RT — пропагандистська державна багатомовна телекомпанія Росії, орієнтована на закордонну аудиторію. YouTube почав блокувати канали RT у березні 2022 року через повномасштабне російське вторгнення.
Google регулярно видаляє облікові записи, щоб боротися з дезінформацією та скоординованими кампаніями впливу. У другому кварталі Google виявив такі кампанії в Азербайджані, Ірані, Туреччині, Ізраїлі, Румунії та Гані, які зазвичай були спрямовані проти політичних опонентів.
- Однак після повернення Дональда Трампа в Білий дім як президента США YouTube послабив політику модерації. Роками YouTube активно модерував контент — видаляв відео з образами, фейками про вакцини від Covid і про вибори. Та нині платформа почала закликати лишати такі відео, якщо вони становлять суспільний інтерес — наприклад, стосуються політики, культури чи соціальних питань.