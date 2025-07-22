Коллін Гувер і Володимир Станчишин. Що найчастіше купували 18-річні українці за програмою «єКнига»

За пів року 18-річні українці придбали 294 тисячі книг за програмою «єКнига» — це понад 1 600 книг щодня. Найпопулярнішим серед молоді став роман американської письменниці Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш».

Про це повідомив Український інститут книги.

Загалом перша десятка найпопулярніших книг програми виглядає так:

Коллін Гувер. «Покинь, якщо кохаєш»;

Карлтон Х. Д. «Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни»;

Бріанна Вест «Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення»;

Джим Ловлесс «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш»;

Тейлор Дженкінс Рід «Сім чоловіків Евелін Ґʼюґо»;

Карлтон Х. Д. «Гра в кота і мишу. Книга 2: Полювання на Аделіну»;

Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі»;

Лора Новлін «Якби він був зі мною»;

Коллін Гувер «Залишся, якщо кохаєш»;

Бріанна Вест «Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути».

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У середньому, учасники програми купували по 3 книги. Серед найпопулярніших жанрів: психологія та саморозвиток — 26,7%, сучасні любовні романи — 26,6%, містичні трилери — 18,2%, детективи — 14,2%. Ще майже по 4% припадає на філософію та фентезі, 3% — на історичні романи і менш ніж 2% — на поезію. 1,16% читачів обрали антиутопії.

З українських авторів найбільше придбали:

Володимира Станчишина — 2 944 книги;

Ілларіона Павлюка — 1 739 книг;

Андрія Семʼянківа — 1 312 книг;

Анастасію Левкову — 532 книги;

Василя Симоненка — 495 книг;

Ліну Костенко — 495 книг.

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«єКнига» — це державна програма для молоді, якій цьогоріч виповнилося 18 або виповниться в наступні роки. Це одна з трьох ініціатив, які підтримують книжковий ринок України. Загалом українці придбали літератури майже на 250 млн грн. Із них 91,5 млн грн (37%) — за програмою «єКнига», ще 158,2 млн грн (63%) — через «Національний кешбек» і «Зимову єПідтримку».