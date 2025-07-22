Microsoft витратить понад $1 млрд на утилізацію фекалій, щоб компенсувати забруднення від ШІ

Microsoft утилізує 4,9 мільйона тонн вуглецю, щоб компенсувати викиди, які генерує штучний інтелект техногіганта. Для цього використають суміш людських і тваринних фекалій, які закачають глибоко під землю.

Про це повідомляє медіа Dexerto.

Угоду уклали з компанією Vaulted Deep. За даними журналу Inc, утилізація однієї тонни CO₂ у такий спосіб коштує близько $350. Загальна сума угоди може перевищувати $1,7 мільярда, пише Tom’s Hardware, хоча жодна зі сторін не підтвердила точної цифри.

«Зазвичай ці відходи потрапляють на звалища, скидаються у водойми або просто розкидаються по землі. У всіх цих випадках вони розкладаються на CO₂ і метан, що сприяє зміні клімату. І дуже часто, особливо коли їх розкидають по землі, всі ці патогени потрапляють прямо в ґрунтові води, які люди потім п’ють», — каже гендиректорка Vaulted Deep Джулія Райхельштайн.

Фірма змішує відходи — від біосолідних решток і гною до харчових залишків — у густу масу і закачує її в глибокі геологічні формації, ізольовані від поверхні. Кожною тонною вуглецю, похованою за такою технологією, Microsoft фактично анулює свої викиди на папері та покращує власну «зелену репутацію», пише Dexerto.

Цей спосіб уже використовують в американських містах Лос-Анджелесі та Дербі, штат Канзас. А завдяки фінансуванню Microsoft Vaulted Deep хоче масштабувати технологію.

У 2025 році технологічна корпорація вже закупила 59 мільйонів тонн вуглецевих компенсацій в інших проєктах. І не лише вона інвестує в подібні ініціативи. У червні японська фармацевтична компанія заявила, що платить людям за фекалії — але лише тоді, якщо вони вважаються «здоровими».