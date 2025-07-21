Планета переживе другу найкоротшу добу за всю історію спостережень

Другим найкоротшим днем в історії спостережень стане 22 липня 2025 року — у цей день Земля зробить повний оберт навколо своєї осі трохи швидше, ніж зазвичай, — на 1,34 мілісекунди.

Про це пише Space із посиланням на сервіс визначення часу Time and date.

Хоч різниця буде невідчутна, вона стане частиною дивної тенденції в обертальній поведінці Землі, що відбувається останніми роками. Якщо так продовжиться, то, імовірно, приблизно у 2029 році з атомних годинників доведеться відняти секунду.

Швидкість обертання Землі нефіксована. У прадавні часи день був набагато коротшим за 24 години. Упродовж значної частини ранньої історії Землі день тривав 19 годин через баланс між сонячними атмосферними припливами та місячними океанічними припливами. Згодом Місяць віддалився від Землі, і день став довшим.

З початку ведення записів, тобто від року винаходу атомного годинника (1973), найкоротшою добою визнали 5 липня 2024 року, коли обертання Землі завершилося на 1,66 мілісекунди швидше, ніж зазвичай.

Танення льодів і підвищення рівня моря можуть впливати на обертання Землі, але, можливо, не прискорювати його, а навпаки трохи сповільнювати. Справжня причина здатна ховатися в глибинах планети: рідке ядро Землі уповільнюється, і через це верхні шари — мантія та кора — можуть обертатися трохи швидше.