Китай почав будувати найбільшу у світі дамбу. Це спричинило занепокоєння в Індії та Бангладеш

Китай 19 липня розпочав будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції. Проєкт непокоїть Індію та Бангладеш через його вплив на мільйони їхніх громадян, які живуть нижче за течією.

Про це пише BBC.

Після завершення будівництва ГЕС «Мотуо» перевершить за розмірами греблю «Три ущелини» й зможе виробляти втричі більше енергії. Нова гребля дасть Китаю можливість контролювати або відводити транскордонну річку Ярлунг Цангпо, яка тече на південь до індійських штатів Аруначал-Прадеш та Ассам, а також до Бангладеш, де вона впадає в річки Сіанг, Брахмапутра і Джамуна.

В інтервʼю на початку липня головний міністр індійського штату Аруначал-Прадеш висловив стурбованість, що Сіанг і Брахмапутра можуть «значно пересохнути» після завершення будівництва дамби.

«Припустімо, що дамбу побудують, і вони раптово випустять воду. Весь наш пояс Сіанг буде знищений. Зокрема, плем’я Аді та подібні групи побачать, як усе їхнє майно, земля, а головне — людське життя, руйнуються», — сказав він.

У січні речник Міністерства закордонних справ Індії заявив, що вони висловили Китаю стурбованість стосовно впливу мегадамб і закликали Пекін «забезпечити, щоб інтересам держав, розташованих нижче за течією, не було завдано шкоди». Там також наголосили на «необхідності прозорості та консультацій з країнами, що розташовані нижче за течією». Індія планує побудувати гідроелектростанцію на річці Сіанг, яка слугуватиме буфером від раптових скидів води з китайської греблі та запобігатиме повеням у їхніх районах.

Китай приглядався до крутих долин і могутніх річок у сільській місцевості Тибету, щоб побудувати мегадамби та гідроелектростанції, які могли б забезпечити електроенергією східні мегаполіси країни. Лідер КНР Сі Цзіньпін особисто наполягав на цьому в межах політики, назву якої можна перекласти як «відправлення західної електроенергії на схід».

Китайський уряд і державні медіа представили ці дамби як безпрограшне рішення, яке зменшує забруднення й виробляє чисту енергію, одночасно підвищуючи рівень життя сільських тибетців. Але активісти кажуть, що дамби є прикладом експлуатації тибетців та їхньої землі Пекіном, а протести проти будівництва придушили.

Минулого року китайський уряд затримав сотні тибетців, які протестували проти будівництва ще однієї гідроелектростанції. Це закінчилося арештами й побиттям, деякі люди отримали серйозні поранення.