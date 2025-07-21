Телескоп «Хаббл» демонструє спіральну галактику з величезного скупчення в сузірʼї Гідри

Космічний телескоп «Хаббл» поділився знімком спіральної галактики NGC 3285B, розташованої на відстані 137 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Гідри.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Ця галактика належить до одного з найбільших скупчень у найближчому Всесвіті — Гідра I. Воно утримується двома гігантськими еліптичними галактиками в центрі, кожна з яких має діаметр близько 150 тисяч світлових років. Це робить їх приблизно на 50% більшими за нашу галактику Чумацький Шлях.

Галактика NGC 3285B розташована на краю свого скупчення, далеко від великих галактик у центрі. Вона зацікавила дослідників, коли у 2023 році там вибухнула наднова типу Ia — спалах, що виникає, коли вибухає білий карлик і сяє в 5 мільярдів разів яскравіше за Сонце. Цю наднову, SN 2023xqm, видно на лівому краю галактики як блакитну точку.

Телескоп «Хаббл» спостерігає за NGC 3285B у межах проєкту вивчення 100 наднових типу Ia, який націлений на те, щоб краще зрозуміти, як відстань і космічний пил впливають на спостереження, — щоб точніше вимірювати відстані у Всесвіті.