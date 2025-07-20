Ізраїль і Сирія домовились про припинення вогню. Сторони готуються до взаємного обміну полоненими.

Про це повідомив в Х посол США в Туреччині та спецпосланець Штатів у Сирії Том Баррак.

«Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони погодилися на паузу і припинення бойових дій», — зазначив він.

За словами Баррака, наступним кроком до деескалації стане повний обмін заручниками та затриманими — логістика обміну наразі опрацьовується.

Баррак, імовірно, мав на увазі звільнення сирійських друзів, захоплених урядовими військами і племінними ополченцями, і навпаки.

Що відбувається на півдні Сирії

Із середини липня в Сирії загострилися сутички між угрупованнями бедуїнів і друзів, які мають давню ворожнечу в регіоні Сувейд. За словами свідків, цього разу сутички між друзами та бедуїнськими племенами почалися після хвилі викрадень. У пʼятницю друзького торговця викрали на шосе, що зʼєднує Дамаск із Сувейдою.

Сирійські військові колони з важкою артилерією помітили 15 липня на шляху до Сувейди. Це перший випадок розгортання урядових військ у Сувейді після того, як у грудні 2024 року повалили режим Башара Асада.

15 липня Міністерство оборони Сирії оголосило про припинення вогню в Сувейді. Там заявили, що досягнули угоди з «поважними людьми й авторитетами» міста після кількох днів смертельних зіткнень. Однак перемирʼя майже одразу зірвалося.

Ізраїль, який розглядає друзьку меншину як потенційного союзника, атакував сирійські урядові війська в Сувейді під приводом захисту цієї групи. 16 липня Армія оборони Ізраїлю атакувала будівлю Міністерства оборони Сирії в Дамаску.

Ізраїльські медіа повідомляють, що на вечір 16 липня майже тисяча ізраїльських друзів прорвали кордон з підконтрольних Ізраїлю Голанських висот та опинилися на території Сирії. З іншого боку десятки сирійських друзів намагались потрапити до Ізраїлю.