Про український гурт «Океан Ельзи» зняли документальний фільм. Його покажуть у кінотеатрах

Про український музичний рок-гурт «Океан Ельзи» зняли документальну кінострічку «Океан Ельзи»: Спостереження Шторму». Вона вийде в кінотеатрах вже восени.

Про це артисти розповіли для «Суспільне Культура».

Премʼєра картини в кіно запланована на 6 листопада. Перший трейлер показали під час виступу гурту на Atlas Festival 19 липня. Біографічний фільм показує глядачеві шлях музикантів до слави.

«Тут зібрано все — від моментів, коли в них не вірив ніхто, до переповнених стадіонів — через особисті конфлікти, творчі розриви та історичні виклики, які переживала країна. Це масштабний фільм про колектив, чиї пісні є саундтреком життя мільйонів українців», — пише «Суспільне Культура».

Режисер стрічки — Артем Григорян, продюсер — Максим Сердюк. Над сценарієм працював Вадим Переверзєв. Це перший документальний проєкт стримінгової платформи SWEET.TV. Також над ним працювала студія KNIFE! Films, відома за кінокартиною «Яремчук: Незрівнянний світ краси». Український дистрибʼютор — компанія Kinomania Film Distribution.

У коментарі медіа продюсер Максим Сердюк зазначив, що стрічку почали знімати в липні 2024 року — зараз вона на етапі постпродакшну й готується до релізу. Проєкт створювали спільно з членами «Океану Ельзи».

«Складність у тому, що розумієш: усе, що ти збираєш — архіви, матеріали, монтажні таймлайни, можна легко замінити чи неправильно розмістити. Святослав [Вакарчук] у такі моменти зауважував: це не за порядком, треба ставити ось так і так. Але при цьому працювати разом було дуже круто. Це був перший досвід такої тісної співпраці, але ми справді зробили цей фільм як одна команда», — каже Сердюк.