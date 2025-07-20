У В’єтнамі перекинувся туристичний човен — є жертви та зниклі безвісти

У затоці Халонг на півночі Вʼєтнаму перекинувся туристичний човен. Жертвами стали понад 30 людей, серед яких є діти.

Про це повідомляє BBC.

Судно Wonder Seas перевозило 53 пасажирів та зазнало аварії у раптовий шторм — погода погіршилася в суботу, 19 липня, близько 14:00 за місцевим часом.

«Пішла злива з градом розміром із палець ноги та грозою», — розповів очевидець інформаційному агентству AFP.

Здебільшого пасажирами були члени вʼєтнамських сімей, які приїхали зі столиці Ханой. Наразі відомо про 37 загиблих, зокрема виявили тіла восьми дітей, пише VNExpress. Ще кількох людей вважають зниклими безвісти.

За повідомленнями рятувальників, сильні дощі ускладнювали пошуки вцілілих пасажирів, однак з води змогли дістати живими 11 людей. Серед них — 10-річна дитина, яка опинилася в повітряній кишені в корпусі судна, що перекинулося.

«Я глибоко вдихнув... Пірнув і виплив. Навіть кликав на допомогу, і мене витягнув човен», — розповів державному медіаресурсу VietnamNet хлопчик, який подорожував із батьками.

Премʼєр-міністр країни Фам Мінь Тінь висловив співчуття родинам жертв. Трагедію розслідуватимуть.