Парламент Словенії підтримав закон про асистований суїцид. Що це таке

У Словенії 18 липня парламент ухвалив закон, який дозволяє асистований суїцид для смертельно хворих дорослих, які страждають від нестерпного болю без шансів на одужання. Так, країна приєдналася до переліку держав, де легалізована допомога під час смерті. Серед них — Австралія, Канада, Нідерланди, Бельгія та кілька штатів США.
Рішення передає Reuters.
За проголосували 50 депутатів, 34 виступили проти, ще троє утримались. Закон зʼявився після торішнього консультативного референдуму, на якому 55% виборців підтримали асистований суїцид у Словенії.
Як повідомляє агентство STA, право на асистований суїцид надаватимуть лише після того, як вичерпають всі можливості лікування. Закон не поширюється на пацієнтів із психічними захворюваннями, навіть якщо вони також зазнають нестерпних страждань.
Громадська організація, що виступає проти ініціативи, заявила про намір зібрати підписи для проведення референдуму й скасування закону.
- Асистований суїцид — це коли смертельно хворій людині, яка переживає сильні фізичні страждання і не має шансів на одужання, за її власним бажанням допомагають припинити життя. Допомога полягає в тому, що медики надають людині ліки, які вона приймає самостійно, щоб безболісно померти. Це рішення ухвалюється після медичних консультацій і суворої перевірки, щоб упевнитися, що людина справді хоче цього і здатна усвідомлено ухвалити таке рішення.
- У червні 2025 року парламент Великої Британії підтримав легалізацію асистованого суїциду, але остаточне рішення ще має ухвалити верхня палата.