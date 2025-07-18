Сімʼям загиблих у полоні військових виплачуватимуть 15 млн грн незалежно від причини смерті. Є нюанс

Одноразову грошову допомогу на суму 15 мільйонів гривень тепер можуть отримати члени сімей військовослужбовців, які загинули в полоні в період дії воєнного стану — тепер на це не вливатиме причина смерті бійців. Проте дія закону не поширюється на сімʼї тих бійців, які здалися в полон добровільно.

Такі зміни до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 13168 ухвалила Верховна Рада на засіданні 16 липня. Деталі змін розʼяснює Міністерство оборони України та член комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Тепер закон прямо визначає: якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу — незалежно від того, що саме стало причиною смерті.

Ключова проблема, за словами Тараса Тарасенка, полягала в тому, що причину смерті військових, тіла яких повертали з полону, встановлювали українські судмедексперти. І найчастіше вони фіксували загибель від хвороб. Через це родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою.

Також закон подовжив термін виплати одноразової допомоги — замість трьох місяців тепер дають цілий рік. Йдеться про випадки, коли боєць під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому не встановили. Це також стосується тих, кого звільнили з армії з таких самих причин.

У Міноборони пояснюють, що на практиці часто бувало так, що через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу в зоні бойових дій військові не встигали зібрати всі потрібні документи й не встигали вчасно отримати одноразову грошову допомогу.

Також новий закон змінив порядок її нарахування у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму допомоги рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.