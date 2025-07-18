Індекс Біг-Мака: українська гривня недооцінена майже вполовину

Оновлений індекс Біг-Маку показує, що курс долара в Україні переоцінений майже вдвічі та мав би становити 22 гривні.

Про це йдеться в рейтингу, який щорічно публікує The Economist.

Біг Мак коштує 132 гривні в Україні та $6,01 у США. З цього випливає, що курс української валюти недооцінений на 47,5%, як порівняти з фактичним обмінним курсом 41,81 грн/$, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/$.

Гривня ввійшла до переліку найбільш недооцінених валют разом із грошовими одиницями Єгипту, Індонезії, Індії, Тайваню, Вʼєтнаму, Філіппін та Південної Африки.

Водночас, як порівняти з попереднім роком, гривня піднялась у списку — з шостого місця з кінця до восьмого.

Що таке індекс Біг-Мака

Всесвітньо відоме економічне видання The Economist веде власний індекс Біг-Мака з 1986 року. Вартість одного найвідомішого бургера McDonalds у США визначають як еталонну для порівняння валют світу.

Дослідники порівнюють купівельну спроможність громадян усіх країн світу і визначають, наскільки валюти є переоціненими та недооціненими. В ідеалі вартість бургера в американських доларах має бути однаковою в усіх країнах світу.