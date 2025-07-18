Телескоп «Хаббл» показав галактичну капсулу часу — кулясте скупчення із сузірʼя Золотої Риби

Космічний телескоп «Хаббл» показав зображення кулястого скупчення у Великій Магеллановій Хмарі — це галактика-супутник Чумацького Шляху, що розташована приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі.

Про це передає Європейське космічне агентство.

Кулясте скупчення має назву NGC 1786. Його відкрив у сузірʼї Золотої Риби у 1835 році Джон Гершель. Нові зображення «Хаббл» отримав, коли вчені порівнювали старі зоряні скупчення в маленьких сусідніх галактиках — Малій Магеллановій Хмарі та Форнакс — з такими ж скупченнями в нашій галактиці Чумацький Шлях.

ESA / Hubble / NASA

У Чумацькому Шляху є понад 150 таких скупчень зі стабільними й старими зірками. Скупчення діють як галактичні капсули часу, зберігаючи зірки від найперших стадій формування галактики.

Раніше вчені вважали, що всі зірки в одному такому скупченні утворюються майже одночасно. Але нові спостереження виявили, що в них можуть бути численні популяції зірок різного віку.