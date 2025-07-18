OpenAI представила режим агента — ШІ може бронювати готельні номери та купляти продукти за користувачів

Компанія OpenAI 17 липня презентувала режим агента для ChatGPT, у якому чат-бот виконує завдання замість юзера. Техногіганти сподіваються, що в майбутньому замість ручного онлайн-пошуку і перемикання між застосунками люди покладатимуться на ШІ-помічників.

Про це повідомляє CNN.

У блозі OpenAI йдеться, що оновлення дає ChatGPT можливість «думати» і «діяти», використовуючи власний віртуальний комп’ютер. Йому можна давати команди на кшталт «подивися мій календар і підготуй зведення майбутніх зустрічей з клієнтами з урахуванням останніх новин» або «сплануй і купи інгредієнти для японського сніданку на чотирьох».

Представники компанії показали функціонал на відео: ввели довгу інструкцію, у якій попросили агента допомогти підготуватися до весілля. Зокрема, знайти вбрання відповідно до дрес-коду з пʼятьма варіантами та забронювати номери в готелях на кілька днів до та після події.

Новий режим доступний для підписників планів Pro, Plus і Team. Оновлення поєднує можливості інструментів ChatGPT Operator (що переглядає вебсторінки) і Deep Research (що аналізує онлайн-джерела для створення звітів тощо).

OpenAI визнає, що нова функція все ж додає ризиків. Для моделі обмежили доступ до даних, а певні дії — як-от надсилання електронних листів — вимагають підтвердження користувача. Агент також навчений відмовлятися від «високоризикованих завдань», зокрема від банківських переказів.

«Я б пояснив своїй родині, що це щось передове й експериментальне — можливість зазирнути в майбутнє, але я б поки не використовував це для важливих завдань або з особистими даними, поки ми не вивчимо і не вдосконалимо функцію», — розповів генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Він порадив людям бути обережними з наданням ChatGPT доступу до особистої інформації. Наприклад, логічно надати агенту доступ до календаря, щоб організувати вечерю, але для купівлі одягу календар йому не потрібен.